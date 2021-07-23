الجنرال أغسطينو مدوت رئيساً لاتحاد كرة القدم في جنوب السودان

المصدر: البيان

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في جنوب السودان، الجنرال أغستطينو مدوت، رئيساً جديداً، لـ الاتحاد العام لكرة القدم، لفترة رئاسية “أربع سنوات” تنتهي العام 2025.

الجنرال أغسطينو مدوت، هو المدير الأسبق للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس اتحاد كرة السلة المحلي بجوبا.

وفاز الجنرال أغسطينو مدوت، برئاسة الاتحاد بأغلبية أصوات الناخبين 20 صوتا من أصل 37 صوتا، بحسب موقع "أخبار السودان.

ولم يحافظ الرئيس السابق فرانسيس أمين على منصبه، ليكون ثاني رئيس اتحاد كرة القدم، يخسر السباق من أجل ولاية ثانية في رئاسة الاتحاد بعد الرئيس الأسبق شبور قوج، الذي خسر قبل أربعة أعوام.

ونافس على رئاسة الاتحاد المرشحين: “الجنرال أغسطينو مدوت، الحكم الدولي لوال ملوك، وبيتر اشويل، وشفيق غردون، وفرانسيس أمين الرئيس الاسبق، لكن المرشح بيتر اشويل هزم من الجولة الأولى.

وحقق الجنرال مدوت، الفوز في الجولة الثانية من العملية الانتخابية، وفقا للقواعد الانتخابات الذي ينص على حصول المرشح على “50 + 1” من أصوات الناخبين.

وأعلن أريك رينق أريك، رئيس لجنة الانتخابات لاتحاد جنوب السودان لكرة القدم نتيجة الانتخابات، قائلاً: “أعلن أن المرشح أغسطينو مدوت، هو الفائز في هذه الانتخابات لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في جنوب السودان”.

كما فاز المرشح، شارليس أودوار أوكيج، بمنصب نائب رئيس الاتحاد بواقع 21 صوتا من أصل 37 صوتا.

ونافس في الانتخابات لمنصب نائب رئيس الاتحاد أربعة مرشحين وهم: “ماكور مجوك كوريوم، دينق منلوك، بناسيو اموم وعبد الرحمن شول”

وتبدأ فترة الرئاسية من شهر يوليو الجاري وتنتهي في يوليو 2025م.

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