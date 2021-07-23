النصر السعودية يضم المدافع الأرجنتيني فونيس موري

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي النصر السعودي أمس الخميس تعاقده مع المدافع الأرجنتيني راميرو فونيس موري قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني بعد لمدة عامين، مع خيار التجديد.

وقال النصر في حسابه على تويتر "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع النجم الأرجنتيني راميرو فونيس موري. وذلك بعد شراء عقده من نادي ياريال الإسباني. ووقع اللاعب عقداً يمتد لسنتين مع أفضلية التجديد. متمنين له التوفيق...".

وانضم ابن الثلاثين عاماً إلى الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي اندسون تاليسكا والكاميروني ابو بكر فينسنت الذين تم التعاقد معهم في وقت سابق لدعم صفوف النصر للموسم الجديد.

وبدأ فونيس موري مسيرته مع ريفر بلايت الأرجنتيني، ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي العام 2014، وبعد عام واحد انضم إلى إيفرتون الإنجليزي الذي استمر معه ثلاثة مواسم، قبل أن يغادر إلى فياريال العام 2018.

وخلال مسيرته الكروية حقق فونيس موري بطولة الدوري الأرجنتيني 2014 و"كوبا ليبرتادوريس" 2015 وكأس "سودأميريكانا" 2014 و"ريكوبا سودأميريكانا" الموازية للكأس السوبر في أوروبا عام 2015 مع ريفر بلايت، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2021 مع فياريال.

ولعب فونيس مع فياريال 48 مباراة، منها 42 مباراة أساسياً، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً واحداً.

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