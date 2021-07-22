أخطاء النظام الأساسي تهدد عمومية الكرة الكويتية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم بناء على الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة بتاريخ 21 يونيو الماضي والذي حدد في الدعوتين جدول الأعمال، ستناقش الجمعية العمومية العادية التقارير الإدارية والمالية للسنوات المالية الثلاث المنتهية، أما الجمعية العمومية غير العادية فجدول أعمالها هو التعديلات المقترحة من مجلس إدارة الاتحاد على النظام الأساسي بالإضافة للنظر في استقالات بعض أعضاء مجلس الإدارة.

رفض كاظمة

في المقابل، أعلن نادي كاظمة إرسال كتابين للاتحاد الكويتي لكرة القدم رفض فيهما الدعوتين العادية وغير العادية لمخالفتهما النظام الأساسي للاتحاد، إلا أن الاتحاد متمسك بموقفه رغم الأخطاء الواضحة والتي فندها نادي كاظمة في كتابيه.

وتضمن النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم عبارات ومصطلحات لا تمت بصلة للاتحاد الكويتي حيث أشارت المادة الأولى التعريفية والمادة 18 «اتحادات إقليمية» تابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهذا يؤكد بأن من وضع هذا النظام قام بنقله دون تعديل أو توضيح خاصة عدم وجود اتحادات إقليمية تابعة للاتحاد الكويتي.

القانون الانتخابي

أما ما يخص القانون الانتخابي الذي أشار لهذه العبارة المادة 26 من النظام الأساسي والمدرجة بعنوان «الانتخابات» وجاء نصها: يجب أن تجري انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقاً للقانون الانتخابي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، ولم يتم تفسير المقصود بالقانون الانتخابي المشار إليه بالمادة رغم وجود مواد بالنظام تتعلق بالانتخابات وإجراءاتها.

الجمعية العادية

وجاءت المادة 27 التي تحمل عنوان الجمعية العمومية العادية في البند (1) بأنه يجب عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة، ولم تحدد فترة زمنية محددة يجب على مجلس إدارة الاتحاد عقدها، ولكن النظام ترك عقدها على «مزاج» مجلس الإدارة وكان من المفترض أن يكون النص «يجب عقد الجمعية العمومية العادية السنوية في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد شهر من نهاية السنة المالية للاتحاد وقبل مضي شهرين على هذا التاريخ ليكون ملزماً لمجلس الإدارة بعقد الجمعية العمومية العادية السنوية لاعتماد التقريرين الإداري والمالي وبقية البنود التي ذكرت في المادة (28) وخطة الاتحاد للسنة القادمة.

وتناولت المادة 29 تحت عنوان «الجمعية العمومية غير العادية» في البند 2 الفقرة الثانية، يقوم مجلس الإدارة بإشعار أعضاء المجلس ولكن كان يجب أن تكون بإشعار أعضاء الجمعية العمومية وليس أعضاء المجلس.

تعديل النظام

وأوضحت المادة 31 بعنوان تعديلات على النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية البند رقم 2 يجب تقديم شرح مختصر بشأن المقترحات بتعديل النظام الأساسي خطياً إلى الأمانة العامة سواء كان مقدماً من عضو الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة بشرط أن يكون المقترح المقدم من مندوب يمثل عضو صحيحاً وتم دعمه خطياً من قبل عضوين مندوبين يمثلان أعضاء آخرين على الأقل، وكان يجب أن تتضمن المادة من قبل عضوين آخرين من أعضاء الجمعية العمومية.

الترشح

وذكرت المادة 35 بعنوان ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في البند 7 في حالة ما إذا خلا منصب أو أقل من 50 % من مناصب مجلس الإدارة يتعين على مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية لأجل انتخاب البديل لفترة المنصب المتبقية، وإذا خلا أكثر من 50 % من مناصب مجلس الإدارة يقوم مكتب مجلس الإدارة بعقد عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب بديل لفترة المنصب المتبقية وفي حالة فقد مكتب مجلس الإدارة النصاب المطلوب يقوم الأمين العام بعقد جمعية عمومية غير العادية وتطبق المادة 30 من هذا النظام.

وكان يجب أن تكون صياغة النص» في حالة ما إذا خلا مقعد أو أقل من 50 % من مقاعد مجلس الإدارة يتعين على مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية من أجل انتخاب البديل للفترة المتبقية من عمر المجلس، وإذا خلا أكثر من 50 % أن يقوم الأمين العام بعقد جمعية عمومية غير العادية وتطبق المواد الخاصة بالانتخابات في هذا النظام.

الاجتماعات

جاءت المادة 36 تحت عنوان «الاجتماعات» في البند الأول يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وهذا أمر غير واقعي خاصة أن مجلس الإدارة يتابع مسابقاته المختلفة طوال الموسم الرياضي إضافة أنه لابد أن يطلع ويصدق على محاضر وتقارير لجانه المختلفة، وهذا النص يصلح فقط للاتحادات الإقليمية والقارية والدولية لأن أعضاءه يكونون من دول مختلفة ومن الصعوبة بمكان أن يجتمعوا بفترات قصيرة.

ويفترض تقليص مدة الدعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة بحيث يكون النص وفق الآتي يجب أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر.

عرض الاستقالات

في الوقت الذي اعلن فيه الشيخ احمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عرض الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الإدارة بسبب فشل المنتحب الأول في التأهل لتصفيات مونديال 2022 والتأهل إلى أمم آسيا 2023 بالصين وسيخوض ملحق التأهل على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها، رغم عدم وجود مادة في النظام الأساسي تتضمن عرض استقالات أعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مسببة أو غير مسببة على الجمعية العمومية سواء كانت عادية أو غير العادية، لكن البند ( أ ) من المادة 37 من النظام أعطت مجلس الإدارة الحق بإصدار القرارات التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية، وقد فعل مجلس الإدارة هذه المادة في شهر 9 سنة 2019، عندما وافق على استقالة عضو المجلس جابر الزنكي، ألا يعتبر هذا تناقضاً في قرارات مجلس إدارة الاتحاد مرة يوافق على الاستقالة وأخرى يطلب عرضها على الجمعية العمومية غير العادية والتي لايتضمن النظام الأساسي عرض الاستقالات عليها.

مكتب المجلس

في المادة 44 تحت عنوان «مكتب مجلس الإدارة» الفقرة الثانية في البند الأول تتكون اللجنة والصحيح هو يتكون المكتب، وفي نفس المادة نؤكد أنه ليس من المنطق أن يعقد اجتماع مكتب المجلس بحضور أربعة أعضاء ويصدر قرارات مهمة ومصيرية ويتم تجاهل 11عضواً من أعضاء المجلس، ومن الأفضل إلغاء هذه المادة، وإضافة فقرة في المادة 36 يذكر فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه دون التقيد بالمواعيد المذكورة في الاجتماعات العادية.

لجنة فنية

بعد أن بين نادي كاظمة الرياضي الأخطاء في النظام الأساسي والأخطاء في تطبيقه، بوجود أخطاء عديده في النظام، الذي اعتمد من الجمعية العمومية غير العادية في 12 ابريل 2018 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 ابريل من نفس العام، أن يبادر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي بتشكيل لجنة فنية وقانونية للنظر في مواد النظام الأساسي وإعادة صياغته صياغة قانونية وفنية سليمة حرصاً للابتعاد عن نشوب أي اختلافات أو اجتهادات في تفسير وتطبيق هذا النظام.

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