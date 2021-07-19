الجوية بطل كأس العراق للمرة الخامسة

المصدر: دبي - علي شدهان

توج فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بطلاً لكأس العراق للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الزوراء بالركلات الترجيحية 4/3 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء المثير الذي جمع قطبي الكرة العراقية، اليوم الاثنين، في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، وسط حضور رسمي وجماهير كبير.

دوري وكأس

وبهذه النتيجة، جمع الجوية الملقب بالصقور بين درع الدوري العراقي الممتاز ولقب كأس العراق، وهي نتيجة تحسب لكادره الفني بقيادة مدربه الخبير أيوب أوديشو وجماهيره العريضة.

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