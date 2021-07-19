موسيماني: أعطني محمد صلاح في الأهلي وسأنافس تشلسي

المصدر: البيان

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري أن منافسة تشلسي أمر صعب كون الفارق في التمويل كبير للغاية، موضحاً انه بحاجة إلى لاعبين أو ثلاثة من أجل تطبيق فلسفته التي يتمنى الوصول لها مع الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "هناك فوارق كبيرة بيننا وبين تشلسي، أعطني محمد صلاح، ويمكن ان أنافس تشلسي على سبيل المثال، وأنا أملي أن أترك بصمة صغيرة خلف مانويل جوزيه على الأقل".

وتابع :"يقول اللاعبون دائمًا أننا من الممكن أن نصنع التاريخ، فقلت لهم دعونا نحاول أن نحقق 5 أو 6 كؤوس على التوالي لنصنع هذا التاريخ".

وعن إمكانية الاستمرار لفترة طويلة مع الأهلي، ولم يقم موسيماني بالإجابة بشكل صريح، لكنه أكد أن تطبيق فلسفته مع الفريق تحتاج إلى دعم بثلاثة لاعبين على أقصى تقدير.

وأضاف :"لا أقلق بشأن تجديد عقدي مع الأهلي، أنا أؤدي عملي وهو الذي يوجهني، إذا أديت بشكل جيد سأظل في مجال كرة القدم، وأقدر الفرصة التي منحتها لي إدارة النادي".

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