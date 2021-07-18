الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة بتاريخه

المصدر: البيان

توج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0 .

وسحق الأهلي خصمه كايزر تشيفس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل لاشي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في نهائي أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 53، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 64، وأضاف عمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة طرد هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفس الجنوب أفريقي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان الأهلي صعد لهذا الدور بعدما تغلب على الترجي التونسي في الدور قبل النهائي 4 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل كايزر تشيفس بعد فوزه على الوداد المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما توج بلقبه العاشر.

وكان هذا الظهور هو الرابع عشر للأهلي في المباريات النهائية لدوري الأبطال.

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