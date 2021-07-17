التونسي ساسي يبدد آمال جمهور الزمالك

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

وصل التونسي الدولي، فرجاني ساسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء أول من أمس، وذلك لإتمام إجراءات انتقاله إلى نادي الدحيل القطري، ليغلق الباب أمام كافة التكهنات المتعلقة بعودته إلى ناديه السابق، الزمالك المصري.

ويقضي على آمال جماهير الزمالك التي كانت تتمنى بقاءه.

وقالت قناة «الكاس»القطرية عبر حسابها على «تويتر»، إن فرجاني ساسي وصل الدوحة مساء أول من أمس لإتمام انتقاله لنادي الدحيل، وخاطب ساسي (29 عاماً) مشاعر جمهور الزمالك، عندما أعلن رحيله عن النادي، مودعاً الجمهور في رسالة عبر حسابه على «إنستغرام»، وعبر عن حزنه من ترك هذه الجماهير التي ساندته طوال الفترة الماضية.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي، وكان أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق، ولم يستجب اللاعب لرغبة مسؤولي وجماهير القلعة البيضاء في التجديد مع الفريق، وما صاحب ذلك من أحداث وأزمات، لدرجة أن إدارة الزمالك دعت الجماهير إلى التبرع من أجل تجديد عقود النجوم على رأسهم ساسي، الذي انتهى به المطاف أن غادر إلى بلاده، ورفض الرد على الاتصالات المتكررة من مسؤولي الزمالك، خصوصاً وأن العرض الذي قدمه الدحيل القطري، يساوي ضعف ما يتقاضاه في الزمالك.

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