كاتانيتش صداع مستمر لاتحاد الكرة العراقي

المصدر: ( بغداد - أ ف ب)

أكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال أن علاقة المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مع المنتخب الوطني انتهت وباتت جزءاً من الماضي، موضحاً في الوقت ذاته رسم خارطة طريق عاجلة لاختيار مدرب جديد يقود المنتخب في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ولم يوضح بيان وزارة الشباب والرياضة العراقية الطريقة التي سيتم فيها تسوية الالتزامات المالية والقانونية مع المدرب السلوفيني.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن كاتانيتش قدم شكوى لدى «فيفا» بسبب عدم تقاضيه راتبه منذ ستة أشهر، ما يشير إلى أن كاتانيتش سيظل يشكل صداعاً مستمراً لاتحاد الكرة العراقي.

وشهدت علاقة الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي للكرة مع كاتانيتش (56 عاماً) توتراً بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للتصفيات التي خسر فيها المنتخب العراقي من نظيره الإيراني بهدف نظيف، حيث واجه المدرب انتقادات واسعة بسبب الخسارة والمستوى الضعيف الذي ظهر به منتخب أسود الرافدين.

وقال درجال: المشكلة التي عصفت بالمنتخب هي عدم توفر الأموال وبعد تعهد رئيس الوزراء بتوفير الأموال ستتجه الأمور إلى الحلول الناجعة للظفر بالاستحقاقات المقبلة.

وأوقعت قرعة الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤدية إلى مونديال 2022 المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب كوريا الجنوبية وإيران والإمارات وسوريا ولبنان، ويستهل منتخب العراق مشواره في الدور الحاسم من التصفيات بمواجهة ضيفه الكوري الجنوبي 2 سبتمبر المقبل.

وتعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم في أغسطس 2018 مع كاتانيتش لثلاث سنوات على أن تتم مراجعة العقد بعد كل عام من تاريخ التوقيع على صيغة العقد المبرم بين الطرفين والذي يصل إلى نهايته الشهر المقبل.

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