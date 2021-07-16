الوداد بطل الدوري المغربي للمرة 21

المصدر: (الرباط - أ ف ب)

أحرز الوداد البيضاوي لقب الدوري المغربي لكرة القدم، للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه مولودية وجدة 2 - صفر، ضمن المرحلة 27، وسجل الهدفين أيوب الكعبي ويحيى عطية الله، وحقق الوداد فوزه الخامس توالياً.

فيما كان بحاجة لنقطة التعادل، كي يضمن اللقب، قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري، وابتعد الوداد بفارق 9 ألقاب عن الرجاء والجيش الملكي، المتوجين بـ 12 لقباً، وعزّز الوداد رصيده إلى 63 نقطة في قمة الدوري، بفارق 11 نقطة عن غريمه الرجاء، إذ لم يخسر سوى مرتين في 27 مباراة حتى الآن. وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، انطلقت أفراح جماهير الوداد في شوارع الدار البيضاء. الجدير بالذكر، أن الوداد بلغ هذا الموسم نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخرج أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي يخوض النهائي مع الأهلي المصري غداً.

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