هاشيك يقود منتخب لبنان في مواجهة «الأبيض»

المصدر: (بيروت - أ ف ب)

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عن اختيار المدرب التشيكي إيفان هاشيك، المدرب السابق لأندية الوصل وشباب الأهلي والفجيرة والإمارات، ليقود المنتخب الأول المشارك في تصفيات المونديال.

خلفاً للمدرب جمال طه، الذي انتهى عقده، وسيقود هاشيك منتخب «رجال الأرز»، في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى المونديال، ونهائيات كأس آسيا، ويلعب منتخب لبنان في الدور الحاسم، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا، ويدشن لبنان مسيرته في الثاني من سبتمبر، بمواجهة «الأبيض».

وبدأ هاشيك «57 عاماً»، مسيرته التدريبية، عام 1999، مع ناديه الأم سبارتا براغ، حيث استمرّ لموسمين، توج فيهما بلقب الدوري التشيكي، ثم درب ستراسبورغ لموسمين أيضاً، قبل الانتقال إلى الدوري الياباني، حيث أشرف على فيسيل كوبي، وبعدها إلى الإمارات، حيث تولى الإدارة الفنية لنادي الوصل.

وفي موسم 2006 - 2007، عاد هاشيك إلى الدوري الفرنسي، ليشرف على تدريب سانت اتيان العريق، ومنه إلى شباب الأهلي، حيث توج معه بلقب الدوري وكأس السوبر، وصولاً إلى تدريب منتخب تشيكيا عام 2009 لمدة ثلاثة أشهر، خاض خلالها خمس مباريات، فاز في ثلاث منها على بولندا وسان مارينو وبلجيكا، وتعادل مرتين مع سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية، إلا أن هذه النتائج لم تكن كافية للتأهل إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010، وعاد هاشيك إلى شباب الأهلي، قبل أن يتولى الهلال السعودي عام 2012، وقاده إلى لقب كأس ولي العهد، ودرب فريق قطر عام 2014، والفجيرة لموسمين، بين 2014 و2016، ثم نادي الإمارات (2016 - 2017)، وعاد إلى الفجيرة (2018 - 2019).

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