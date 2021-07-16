الأهلي المصري جاهز للنهائي الأفريقي واللقب العاشر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبحث النادي الأهلي المصري غداً عن اللقب العاشر لكأس دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي نظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز في المباراة النهائية، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة «الحادية عشرة بتوقيت الإمارات»، يخوض الأهلي النهائي للموسم الثاني على التوالي .

حيث إنه يحمل اللقب الأخير على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وهو ما منحه الكأس الأفريقية التاسعة، في حين يخوض كايزر تشيفز النهائي للمرة الأولى في تاريخه عقب إقصائه الوداد المغربي في مباراتي نصف النهائي، في حين صعد الأهلي على حساب الترجي التونسي بأربعة أهداف نظيفة في لقاءي الذهاب والإياب.

وأكدت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي أن حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا الحكم الدولي البوروندي باسفيك ندابيها وينامينا ويعاونه في المباراة مساعد أول إلفيس جوي ونوبوي نجويجو من دولة الكاميرون، والحكم الثاني لي أوكيلو من دولة أوغندا، أما الحكم الرابع فهو الجابوني أوتوجو كاستان، أما الحكم المغربي رضوان جيد فسيكون حكم الفيديو، بالإضافة إلى زكريا برينسي مساعداً له.

ومن المتوقع أن يخوض النادي الأهلي المباراة نهائي دور أبطال أفريقيا بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوي حارس المرمى، وفي الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق، وفي خط الوسط يضم عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم محمد شريف.

وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق المنتظرة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال عبدالحفيظ: الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال أفريقيا وجميع الأمور مستقرة تمامًا في المغرب.

وتابع: الأهلي يتدرب بقوة، وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة من أجل العودة للقاهرة بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة. وأضاف: نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبد الحفيظ أن وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة يؤكد أن بطل جنوب أفريقيا قوي.

ويقدم كرة جماعية، ولديه طموح هو الآخر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى. واختتم مدير الكرة تصريحاته بأن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، وهناك دروس كثيرة في هذه النقطة، وعلى الأهلي أن يخوض مباراة النهائي الأفريقي بكل جدية وقوة، متسلحين بشخصية الأهلي من أجل تحقيق اللقب الأفريقي الغالي، وإسعاد الجماهير التي تدعم النادي دومًا.

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