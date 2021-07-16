سوريا تختار الأردن لمبارياتها في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، رسمياً، عن اختياره الأردن لاستضافة مباريات منتخب سوريا المقررة على أرضه، خلال الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكتب الاتحاد السوري على صفحته الرسمية: «استناداً لرغبة المدير الفني للمنتخب، نزار محروس، وبناء على العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحادين السوري والأردني، تقرر أن يكون ملعب القويسمة في الأردن، أرضاً للمنتخب السوري، خلال الدور الحاسم من التصفيات المونديالية».

يذكر أن الاتحادين الدولي والآسيوي، حظرا استضافة سوريا لأي نشاط رسمي في البطولات القارية والدولية، بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها البلاد منذ نحو عشر سنوات.

وأوقعت القرعة سوريا في المجموعة الأولى في الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى بطولة كأس العالم، إلى جانب منتخبات الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق ولبنان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز