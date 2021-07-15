بالفيديو.. الوداد يتوّج بطلاً للدوري المغربي للمرة الـ 21

المصدر: البيان

تُوج فريق الوداد الرياضي، رسميا للمرة الـ 21 في تاريخه، بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية المغربية، بتغلبه أمس الأربعاء، على مضيفه مولودية وجدة (2-0) في الجولة الـ27.

وانتهت مجريات الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها المركب الشرفي بوجدة، وأدارها الحكم حمزة الفارق إلى التعادل السلبي.

وتمكن أيوب الكعبي بعد مرور 19 دقيقة على بداية الجولة الثانية من افتتاح التسجيل للفريق “الأحمر”، قبل أن يضيف يحيى عطية الله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

وكان الوداد في حاجة إلى نقطة وحيدة من أجل الحسم في أمر التتويج، علما أن فوزه على المولودية، رفع رصيده إلى 63 نقطة، متقدما بـ11 عن غريمه الرجاء الرياضي، الوصيف، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية التباري.

أما الخسارة، فجمدت نقاط “سندباد الشرق” عند النقطة الـ35 في المركز الخامس.

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