موسيماني: دوري أبطال أفريقيا بطولة معقدة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

وصف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري، بطولة دوري أبطال أفريقيا بـ «المعقدة»، التي تتطلب فلسفة خاصة، وذلك في أول تصريحات للمدرب الجنوب أفريقي، بعد وصول بعثة الأهلي إلى المغرب، استعداداً لخوض مباراة نهائي دوري الأبطال، السبت، أمام كايزر شيفز بطل جنوب أفريقيا، على ملعب محمد الخامس.

في سياق مختلف، كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن مرافقة أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، لبعثة الفريق في المغرب، من أجل التفاوض مع إدارة الرجاء البيضاوي على ضم نجم الفريق سفيان رحيمي.

ونقلت إذاعة «راديو مارس» المغربية، أن أمير توفيق حرص على السفر من أجل دعم الفريق، إلى جانب التفاوض مع إدارة نادي الرجاء بشأن حسم صفقة رحيمي، بعد التواصل مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

على جانب آخر، ومبكراً، وفّر مسؤولو اتحاد الكرة، طائرة خاصة، لنقل بعثة المنتخب إلى الغابون، استعداداً لخوض الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ويخوض المنتخب أولى جولات تصفيات المونديال على ملعبه، بمواجهة أنغولا في أواخر أغسطس المقبل، قبل أن يسافر إلى الغابون لمواجهة منتخبها في 4 سبتمبر المقبل، وقد كان من المفترض إقامة هاتين الجولتين في يونيو الماضي، قبل أن يقرر «فيفا» التأجيل لظروف فيروس «كورونا».

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