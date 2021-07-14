الهلال يسخر من «إيصالات» المريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

سخر نادي الهلال السوداني، من إيصالات مالية منشورة من نادي المريخ، تؤكد استلام النادي المستحقات المالية التي دفعها للثلاثي رمضان عجب، محمد الرشيد، بخيت خميس، وفجرت قضية الموسم، بتعاقد الثلاثي مع الناديين.

وقال الطاهر يونس نائب رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال: القضية ليست أموالاً، وأنها محددة في ضعف العقوبات في مواجهة الثلاثي داخلياً.

وإذا كان هذا هو دفاع رئيس نادي المريخ في مواجهة هذه القضية بنشر الإيصالات، فإني أبشرهم بعقوبات كبيرة. مضيفاً، أن فكرة استلامهم للأموال، كان بدافع المحافظة علي قيمة أموال الهلال، في ظل تدهور الجنيه السوداني، وهذا لا علاقة له بقضية الهلال في محكمة كاس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز