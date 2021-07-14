    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    من أجل حلم «العاشرة».. الأهلي في المغرب بقوته الضاربة

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    • (القاهرة – عماد الحسيني)
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    أعلن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، قائمة السفر إلى المغرب، لخوض نهائي أبطال أفريقيا، أمام فريق كايزر شيفز، السبت المقبل في المغرب.

    وضمت قائمة القوة الضاربة للفريق، رغبة في تحقيق اللقب العاشر للأهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وسعد سمير، وعلي معلول ومحمد هاني، وفي خط الوسط، حمدي فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود، وأكرم توفيق، ووليد سليمان، وحسين الشحات. وفي الهجوم : محمد شريف، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وصلاح محسن ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر أجاي. 

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