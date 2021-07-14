من أجل حلم «العاشرة».. الأهلي في المغرب بقوته الضاربة
أعلن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، قائمة السفر إلى المغرب، لخوض نهائي أبطال أفريقيا، أمام فريق كايزر شيفز، السبت المقبل في المغرب.
وضمت قائمة القوة الضاربة للفريق، رغبة في تحقيق اللقب العاشر للأهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وسعد سمير، وعلي معلول ومحمد هاني، وفي خط الوسط، حمدي فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود، وأكرم توفيق، ووليد سليمان، وحسين الشحات. وفي الهجوم : محمد شريف، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وصلاح محسن ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر أجاي.