مشاركة أردنية طموحة في أولمبياد طوكيو

المصدر: (عمان - أ ف ب)

يشهد الظهور الأردني الحادي عشر في الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو، مشاركة أكبر عدد من الرياضيين بعد نسخة من إحراز أول ميدالية ذهبية في تاريخه في رياضة التايكواندو، ويشارك 14 رياضياً في البعثة الأردنية، مقابل 13 في لوس أنجليس عام 1984.

فضلاً عن أكبر عدد من الرياضات ارتفع عددها إلى 8 وهي: ألعاب القوى، الملاكمة، التايكواندو، الفروسية، الكاراتيه، الرماية، الجودو والسباحة. ويضم الوفد الأولمبي لأول مرة خمسة ملاكمين وهم: محمد الوادي، عبادة الكسبة، عدي الهنداوي، والشقيقان حسين وزياد عشيش. كما يضمّ لاعب التايكواندو صالح الشرباتي، الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة.

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