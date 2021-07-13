الزمالك يرفض تعديلات الدوري والكأس

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أبدى مسؤولو نادي الزمالك المصري، استياءهم الشديد، بسبب التعديلات التي أجرها اتحاد كرة القدم على جدول مباريات الدوري وكأس مصر، وشهدت التعديلات وضع مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر، لتقام في 9 أغسطس، ليأتي موعدها بين مواجهتين يخوضهما الزمالك بالدوري، أمام كل من الاتحاد والإسماعيلي، يومي 6 و9 منه.

وأعلن اتحاد الكرة باقي مباريات الدوري حتى نهايته 26 أغسطس المقبل، فيما يرى مسؤولو الزمالك، أن خوض مباراة نصف نهائي الكأس، قبل أن تخوض الأطراف الأخرى في البطولة ذاتها، لم تخض مبارياتها في دور الثمانية، لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

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