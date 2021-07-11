3 قتلى في انفجار عبوة ناسفة بنادي سوداني

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

خلف انفجار عبوة ناسفة في نادي الأمير السوداني بمدينة بورتسودان شرق البلاد عن 3 قتلى وتعرض البعض لإصابات متفاوتة مساء السبت، في حادث مأساوي هز المدينة التي شهدت تدافع قادة العمل الرياضي نحو النادي المذكور.

وذكرت المصادر أن نادي الأمير الكائن في حي سلبونا وينشط في دوري الناشئين كان يشهد أمسية هادئة في حضور عدد كبير من محبي وأعضاء النادي، وفجأة دوى صوت الانفجار الذي أعقبه حضور الشرطة، ليتم إسعاف المصابين، فيما تم القبض على أحد المتهمين بالحادث بعد تقصي الحقائق.

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