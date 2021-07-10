الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

المصدر: البيان

كشف المدير المالي باللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، طارق جبريل، حقيقة ما تردد عن دخول إدارة النادي في مفاوضات مع رمضان صبحي، ورحيل مهاجمه يوسف أوباما.

وقال طارق جبريل خلال تصريحات تلفزيونية: "لا توجد نيه للتعاقد مع رمضان صبحي".

وأضاف: "رمضان صبحي لاعب كبير، وأي ناد يتمني أن يضمه، ولكن اللجنة التي تدير الزمالك لم تناقش هذا الموضوع".

وفي تعليقه على حقيقة رحيل المهاجم يوسف أوباما عن الزمالك، قال طارق جبريل: "لا يوجد شيء رسمي وصل لي بخصوص يوسف أوباما".

وأوضح أنه "من الطبيعي أن تأتي عروض للاعبي الزمالك، بسبب تألقهم ولأنهم لاعبون كبار".

كما تحدث طارق جبريل عن الصفقات الجديدة، والتجديد لنجوم الفريق، قائلا: "أشرف بنشرقي ضمن اللاعبين الذين نعمل على التجديد لهم، وما يثار على مواقع التواصل ليس صحيحا، ولم نجلس بصورة نهائية لحسم التجديد والمسؤولون عن الكرة سيكونوا الأفضل للحديث عن التجديد، ولكن نعد الجماهير ببذل أكبر قدر من المجهود والمرونة للتجديد لكل لاعب، ولابد أن يتأكد الجمهور من ذلك ولا وجود لأي أزمة مع كارتيرون، 99% مما يقال على مواقع التواصل ليس صحيحا".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 61 نقطة حصدها من 27 مباراة، متفوقا بفارق 13 نقطة على وصيفه ومنافسه التقليد الأهلي، حامل اللقب، الذي لعب 22 مباراة فقط، وييليهما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، حصل عليها من 28 مباراة.

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