نهائي كأس العراق بحضور جماهيري

المصدر: دبي-علي شدهان

بعد شد وجذب ومحاولات عدة من أطراف متعددة، تقرر إقامة نهائي كأس العراق لكرة القدم بين قطبي "الساحرة المستديرة" في بلاد مابين النهرين، الزوراء والقوة الجوية 16 الجاري على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، بحضور جماهيري تقرر أن يكون بنسبة 30%، وعلى المطعمين من وباء "كورونا" حصرا.

ظرف استثنائي

وأوضح الدكتور موفق عبدالوهاب، الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة العراقية، أن الوزارة تعمل وبتوجيه مباشر من عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، مع الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل إقامة نهائي يليق بكون البطولة تحمل اسم العراق، ووفقا لترتيبات غير مسبوقة في ظل ظرف استثنائي فرضه وباء "كورونا".

تذاكر المباراة

ونوه الدكتور عبدالوهاب إلى أنه بإمكان الجمهور شراء تذاكر الدخول إلى ملعب المباراة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالنهائي، اعتبارا من يوم 10 الجاري، وبسعر لا يتجاوز الـ 5 آلاف دينار عراقي للتذكرة للجهة المقابلة للمقصورة، و10 عشرة آلاف دينار، لجانبي المقصورة.

حفل غنائي

ولفت الدكتور عبدالوهاب إلى أنه تم توجيه دعوات حضور نهائي كأس العراق إلى عدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين الدوليين السابقين، على أن تخصص للمدعوين أماكن وسط المقصورة الرئيسية، مشيرا إلى أن حفلا غنائيا سيقام على هامش النهائي بمشاركة نخبة من المطربين العرب والعراقيين، إضافة إلى تخصيص جوائز كثيرة وكبيرة للجمهور الرياضي.

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