جلسة لدفوعات رئيس المريخ السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أكد محمد عوض حميده، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن قضية نادي المريخ بخصوص استدعاء رئيس النادي آدم سوداكال للمثول أمام لجنته، قضية كبيرة.

مؤكداً أن اللجنة سوف تتيح له فرصة تقديم دفوعاته في مواجهة القرارات التي أصدرتها اللجنة الثلاثية التي كونها مجلس إدارة الاتحاد لحل الأزمة. مشيراً إلى أن جلسة الثلاثاء المقبل مخصصة لسوداكال لتقديم دفوعاته، وأضاف إن هذه القضية تحتاج إلى عمل كبير ولابد من تطبيق القانون ولن نجامل أحداً. وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السوداني لكرة القدم قررت استدعاء مندوب من اللجنة الثلاثية التي كونها مجلس الإدارة للتقرير بشأن قضية نادي المريخ الخرطوم للمثول أمامها يوم الثلاثاء المقبل، كما قررت استدعاء آدم سوداكال للمثول أمام اللجنة في اليوم نفسه.

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