هجوم جماهيري ضد مدرب المقاصة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تعرض محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، لهجوم جماهيري على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن مباراة فريقه أمام الأهلي، الأحد المقبل، لصالح الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، حيث أشار إلى أنه سيمنح لاعبيه تعليمات للحفاظ على سلامة لاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنه يمثل مصر في البطولة.

صعوبة

واتهمت بعض جماهير الزمالك بـ «تفويت» المباراة لصالح الأهلي، كي ينافس فريقهم على لقب الدوري، لاسيما وأن الزمالك يتصدر الترتيب بـ 61 نقطة، وبفارق 16 نقطة كاملة عن الأهلي، غير أن الأخير له 6 مباريات مؤجلة، وسقوطه في أي مباراة يعني صعوبة المنافسة على اللقب.

عفوية

وأكد مدرب المقاصة، أن تصريحاته جاءت عفوية، وأنه لم يتحدث مع لاعبيه عن المباراة حتى الآن، ولفت إلى أنه يشدد على اللاعبين في كل مباراة الابتعاد عن العنف والأذى، فهي رياضة وليست حرباً، وأوضح أن تصريحاته لا تعني «تفويت» المباراة أو اللعب بتهاون، وإذا كان الزمالك هو من تأهل لنهائي دوري الأبطال لأدليت بنفس التصريحات.

هجوم

وقال لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، إنه تعرض لحملة هجوم غير مبررة، بسبب التفسير الخاطئ لتصريحاته، ولفت إلى أنه تعلم من الراحل صالح سليم اللعب بشرف، وهو ما عاهد نفسه عليه منذ العمل في المقاصة، وشدد على أنه يعمل مدرباً لناد كبير، شارك في الكونفدرالية ودوري الأبطال.

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