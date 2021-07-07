لفتة طيبة من مدرب المقاصة تجاه لاعبي الأهلي

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

في لفتة طيبة، أكد محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه سيمنح لاعبيه تعليمات بالحفاظ على لاعبي الأهلي وعدم تعريضهم لأي إصابات، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمع الفريقين 11 الجاري، لصالح الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب الجيش في محافظة السويس.

وجاءت تعليمات عبد الجليل الذي ارتدى قميص الأهلي، بين عامي 1988 و1994، حفاظاً على لاعبي الفريق الأحمر، الذي يغادر بعد يومين اثنين فقط من مواجهة المقاصة، متوجهاً إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي، في 17 الجاري.

وكشف مدرب مصر المقاصة، أنه سيعطي لاعبيه تعليمات مشددة بالابتعاد عن الالتحامات القوية والحفاظ على لاعبي الأهلي، لأنه سيلعب مباراة تمثل مصر كلها في نهائي دوري الأبطال، واعتبر أن الأهلي سيكون في مهمة خاصة، لكن ليس معنى تصريحاته أن فريقه سيؤدي برعونة، بل أن مواجهات المقاصة ضد الأهلي أو الزمالك، دائماً تتسم بالقوة والندية.

وفي ظل حالة التراشق المستمرة بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين عشاق الأهلي والزمالك، المنافسين التقليديين، قد يتعرض عبد الجليل إلى هجوم شديد من جماهير الزمالك، بداعي أنه يجامل الأهلي، ناديه السابق.

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