النيابة ترفض استلام ملعب ونادي المريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

رفض وكيل نيابة أم درمان طلب المجموعة المعارضة لرئيس نادي المريخ آدم سوداكال داخل المجلس لاستلام استاد ونادي المريخ، وأبلغت النيابة المجموعة التي يقودها عضو المجلس محمد موسى الكندو بأنها ليست طرفاً في هذا الصراع ويجب عليها الذهاب إلى الجهات المختصة من أجل تنفيذ هذه الخطوة.

وكانت قوة من الشرطة رفقة وكيل النيابة قد تحركت إلى ملعب المريخ لتسهيل عملية التسليم والتسلم، إلا أن الحرس المتواجد رفض الإجراء.وطالب وكيل النيابة من حرس الملعب المكلف كتابة إقرار بالرفض، وهو ما تم، وعليه تقرر أن يحول الأمر إلى النيابة والتي أصدرت قرارها اليوم برفض اتخاذ قرار.فيما أجرى دكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم تغييرات في الإدارة المالية، ومنح سلطة المراجعة الداخلية للمسؤولة في السابق عن (الخزينة)، ومنحها الحق في أن ترفض أو تقبل أي تصديق مالي.

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