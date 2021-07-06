مقتنيات الكرة العراقية في متحف عمو بابا

المصدر: دبي - علي شدهان

دعت وزارة الشباب والرياضة العراقية، الجمهور الرياضي، وكل المواطنين، والمعنيين، إلى تسليمها أي مقتنيات نادرة من ألبسة ومطبوعات وأجهزة وغيرها، تعود لفترات سابقة، وتؤرخ لجيل من نجوم كرة القدم العراقية، لوضعها في متحف شيخ المدربين العراقيين، الراحل عمو بابا.

وتولي الوزارة بشخص وزيرها، نجم كرة القدم العراقية الشهير عدنان درجال، اهتماماً كبيراً بالمتحف الملاصق لضريح الراحل عمو بابا قرب ملعب الشعب الدولي في العاصمة العراقية بغداد. وتعمل الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور الرياضي، والمهتمين وكل المواطنين من زيارة المتحف، والإطلاع على مقتنياته المختلفة، واستعادة الذكريات مع نجوم الكرة العراقية.

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