«أبيض الناشئين» ضمن المجموعة الثانية بكأس العرب

المصدر: (القاهرة - البيان الرياضي)

سُحبت أمس في القاهرة قرعة بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً التي ستقام فعالياتها في المغرب خلال الفترة من 29 إلى يوليو إلى 15 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا للناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: الجزائر، ليبيا، جيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: السعودية، المغرب، فلسطين، الكويت، والمجموعة الثالثة منتخبات: تونس، العراق، موريتانيا، اليمن، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، البحرين، الصومال، لبنان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز