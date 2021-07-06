وزير الرياضة المصري يرد على «عودة» مرتضى منصور للزمالك

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، نسق مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي حالياً، وذلك بشأن حضوره بعد غد الخميس، وذلك للحصول على بعض متعلقاته الموجودة في مكتب رئيس النادي.جاء ذلك رداً على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، عندما خرج بمقطع فيديو مثير للجدل، أكد خلاله عودته إلى منصبه الخميس المقبل، وأن ذهابه إلى النادي يأتي لهذا الغرض.

ونفى وزير الرياضة المصري صحة ما تردد بشأن عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس المقبل، وأن من حقه الطبيعي أن يطلب استعادة متعلقاته، وأكد على أن خارطة الطريق الخاصة بالزمالك محددة والجميع ملتزم بها وستتم الدعوة للانتخابات الجديدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.

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