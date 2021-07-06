المريخ يلوح بالانسحاب من الدوري ويهدد بـ«فيفا»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

لوح نادي المريخ بالانسحاب من منافسة الدوري الممتاز، من خلال بيان اتهم فيه اللجنة الثلاثية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، بالتدخل السافر في شؤون النادي، وأكد «البيان»، أن النادي وثق لهذه التدخلات، وقام بحصرها، وراسل بها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأنهم يتوقعون رداً قريباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأضاف البيان: قمنا داخلياً بمخاطبة النائب العام لجمهورية السودان، وشرحنا خلال الخطاب، ما يمكن أن يحدث حال تدخل النيابة في الشؤون الداخلية لنادي المريخ، كما أوضحنا لوزير داخلية جمهورية السودان، ما يمكن حدوثه حال أي تدخلات في الشئؤون الداخلية لنادي المريخ، لا سيما أن النادي هيئة رياضية مستقلة في إدارة شؤونها الداخلية، استقلالية كاملة، وذلك بموجب نظام النادي الأساسي لسنة 2019.

وذكر البيان، أن النادي قادر على وقف تدخلات الاتحاد عبر الفيفا، ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، وفي ما يتعلق بقرار لجنة المسابقات الأخير بتحويل مباراة الفريق لملعب استاد الخرطوم، بدلاً عن ملعب المريخ، كما هو معلن من قبل، وأن هذا القرار مرفوض من قبل نادي المريخ.

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