سحب قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً

المصدر: البيان

سُحبت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قرعة بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً التي ستقام فعالياتها في المملكة المغربية خلال الفترة من 29 إلى يوليو الجاري إلى الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً .

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا للناشئين في المجموعة الثانية غلى جانب منتخبات الجزائر ، ليبيا وجيبوتي ، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية ، المغرب ، فلسطين والكويت ، والمجموعة الثالثة منتخبات تونس ، العراق ، موريتانيا واليمن ، والمجموعة الرابعة منتخبات مصر ، البحرين ، الصومال ولبنان.

وتُقام منافسات البطولة بنظام المجموعات من دور واحد ، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 في ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.

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