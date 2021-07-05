أندية الشركات تسيطر على الدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

سيطرت أندية الشركات على الدوري المصري، بعد صعود ثلاثة أندية تتبع الشركات، ستتواجد في دوري الأضواء في الموسم الجديد، وهي أندية فاركو والشرقية للدخان وكوكاكولا، التي صعدت لأول مرة في تاريخها.

ومن بين 18 نادياً هي قوام الدوري المصري، تمثل أندية الشركات والمؤسسات نحو 70 %، بمعدل 12 نادياً هي: إنبي، الجونة، مصر المقاصة، بيراميدز، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، البنك الأهلي، وادي دجلة والإنتاج الحربي، وتعتبر أندية البنك الأهلي وأسوان ودجلة والإنتاج هي الأقرب للهبوط في الموسم الجاري، حيث تتذيل سلم الترتيب، قبل نحو 6 جولات على النهاية.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، أثار صعود أندية الشركات جدلاً واسعاً، بعد صعود 3 أندية (غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا كيلوباترا)، حيث يرى خبراء أن وجود هذه الأندية سيؤثر على الأندية الشعبية والجماهيرية، خصوصاً أندية الأقاليم التي كان لها باع طويل في الدوري، فضلاً عن التأثير على التواجد الجماهيري، حيث إن أندية الشركات لا تملك القاعدة الجماهيرية، مما يفقد المسابقة متعتها الحقيقية.

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