البرتغالي فينجادا يكشف خطة تطوير الكرة المصرية

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تطوير كرة القدم في مصر يبدأ من قطاع الناشئين. وقال: إن اللاعب يحتاج إلى المحاضرات والتدريبات المكثفة عندما يكمل 15 عاماً، وكذلك البطولات الرسمية للتطور مع إقامة معسكرات خاصة للحراس والمدافعين والمهاجمين كل مجموعة على حدة لتطويرهم بشكل فردي وجماعي، حتى الوصول لمرحلة نهاية اللعب في قطاع الناشئين.

وعقد فينجادا مؤتمراً صحفياً، أمس، وذلك لكشف خطته لتطوير الكرة المصرية، وقال إن علاقته بالكرة المصرية بدأت منذ عام 1996 حيث تلقى وقتها عرضاً لقيادة المنتخب.

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