فيديو لمرتضى منصور يعلن عودته للزمالك يشعل منصات التواصل

المصدر: البيان

أشعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، منصات التواصل الاجتماعي، بفيديو حدد فيه موعد عودته لرئاسة النادي من جديد.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه نيته العودة لإدارة نادي الزمالك من جديد، الخميس المقبل.

وقال مرتضى منصور: "سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، لمقر نادي الزمالك، وكذا يوم الجمعة أيضا".

وواصل: "سأذهب لمكتبي في نادي الزمالك لأنني رئيس الزمالك الشرعي كما أكدت المحكمة".

وتوعد منصور بالكشف عن كل الملفات الغامضة يوم الثلاثاء المقبل، وسبب رحيله عن النادي، والمخالفات المالية، وعن أسماء مرتكبي تلك الجرائم وبالمستندات.

وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي

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