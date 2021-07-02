أول قرار من الأهلي المصري بعد التعادل مع بيراميدز

المصدر: البيان

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري استمرار الحظر الإعلامي علي لاعبيه حتى موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتسببت هفوة ساذجة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في حرمان فريقه من نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، إثر تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز أمس الخميس في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز العاشر وله أربع مباريات مؤجلة.

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