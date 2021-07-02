«الفقاعة الطبية» تمنح الانفراجة لـ «أولمبي الفراعنة»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

يرسل اليوم شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في منافسات كرة القدم، خلال دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ومن المقرر أن تضم القائمة 18 لاعباً، بينهم 3 لاعبين «فوق السن»، بجانب 4 لاعبين في قائمة الاحتياط، وذلك بعد أن تم مد موعد إرسال القائمة لجميع المنتخبات حتى 2 من يوليو الجاري، غير أن شوقي غريب لا يزال في حيرة شديدة بسبب لاعبي فريق الأهلي.

ويضم «أولمبي الفراعنة» 5 من لاعبي الأهلي في قوامه الأساسي، هم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، وأكرم توفيق، وأحمد رمضان «بيكهام» وناصر ماهر، بخلاف اللاعبين الكبار الذي يرغب غريب في الاستعانة بهم، على رأسهم الحارس الدولي محمد الشناوي، ويرتبط الأهلي بموعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام كايزر شيفز الجنوب أفريقي، والمقرر لها 17 الجاري، أي بعد يوم واحد فقط من موعد سفر بعثة المنتخب الأولمبي إلى طوكيو.

موافقة

وخاطب اتحاد الكرة المصري نظيره الأفريقي «كاف»، بشأن الموافقة على تقديم موعد نهائي أفريقيا، وغالباً لم يحظ هذا الطلب بالقبول، لكن شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، زف خبراً ساراً عندما أعلن أن منتخبي مصر وجنوب أفريقيا قد يحصلان على استثناء يعطي بعض لاعبيهم الحق بالمشاركة بعد الوصول إلى طوكيو بـ48 ساعة، وبالتالي يحق سفر لاعبي الأهلي عقب نهائي دوري الأبطال.

وأوضح العريان في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد فقاعة طبية في طوكيو، وإنما إجراءات احترازية شديدة والتعامل مع الدول سيكون مختلفاً بعد تقسيمها إلى مجاميع بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وأوضح أن منتخب مصر في المجموعات الثانية، سيتعين عليه عدم مخالطة أي فرد من بعثته خلال 3 أيام من وصولها إلى طوكيو.

لذا فقد طلب اتحاد الكرة استثناء لاعبي الأهلي ومشاركتهم يوم 22 يوليو، حال وصولهم إلى طوكيو 19 من نفس الشهر، كما أنه وبحسب اللائحة فإن الموعد النهائي لوصول المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم يجب أن يكون قبل 4 أيام على الأقل من انطلاق أول مباراة في مرحلة المجموعات.

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