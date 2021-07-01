عماد متعب يكشف طبيعة مرضه وتغيُّر ملامحه

المصدر: البيان

كشف عماد متعب، لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق، طبيعة مرضه الأخير الذي تسبب في تغيُّر ملامحه.

وأوضح متعب، خلال لقائه اليوم في قناة "أون تايم سبورتس"، أنه أجرى عملية في عينه، معرباً عن شكره لمحبيه الذين أبدوا اهتمامهم عن حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال إنه تعرض لمشكلة صحية ومرت، مضيفاً: "التغيير اللي في وشي عشان عامل عملية في عنيا، عملية اسمها فتق دهني، وفي عملية تانية، لكن كله تمام".

يُذكر أن أخبار جرى تداولها خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بتعرض عماد متعب لوعكة صحية وسفره للعلاج في الخارج، لكنه نفى ذلك وأوضح أنه سيذهب لإجراء فحص طبيعي.

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