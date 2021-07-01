الزمالك المصري يفعّل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري

المصدر: د ب ا

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب ليستمر في القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي، أنه بمقتضي العقد الجديد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة ثلاثة أعوام أخرى بحيث ينتهي عقده الجديد في عام 2024.

وأوضح النادي المصري في بيانه أنه تم تفعيل بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتوقيع التونسي سيف الدين الجزيري على عقود انضمامه للفريق بشكل نهائي، حيث أقاموا ممرا شرفيا قبل انطلاق تدريب اليوم للجزيري بعد إعلان الإدارة عن تفعيل بند شراء اللاعب من المقاولون.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة بعد خوضه 27 مباراة، بفارق 18 نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني والذي خاض نفس العدد من المباريات، ومبتعدا بفارق 20 نقطة عن الأهلي غريمه التقليدي صاحب المركز الثالث والذي خاض 19 مباراة فقط.

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