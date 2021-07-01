حدث نادر بدوري الدرجة الأولى في السودان

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله

شهد دوري الدرجة الأولى بمدينة عطبرة شمالي السودان حدثاً رياضياً نادراً في عالم كرة القدم السودانية.

ففي مباراة جمعت التحرير والهدف، أمس، تقلَّد شارة القيادة بفريق التحرير أسطورة كرة القدم بعطبرة عثمان مجذوب، فيما تقلد ابنه أواب عثمان مجذوب شارة القيادة لفريق الهدف المنافس.

وقبل انطلاق المباراة تقابل القائدان (الأب وابنه) في منتصف الملعب مع حكام اللقاء، حيث تبادلا الدروع التذكارية للفريقين، وعمدا بعدها لالتقاط صور تخلِّد هذه اللحظة التاريخية النادرة، قبل أن يلتقيا على أرضية ملعب المواجهة.

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