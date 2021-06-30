تأكد غياب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو

المصدر: وكالات

تأكد عدم مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي مع المنتخب الأولمبي المصري خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل.

ورفض ليفربول، مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في ظل التحضير للموسم الكروي الجديد، والإعداد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان اتحاد الكرة المصري خاطب ليفربول رسمياً من أجل السماح لصلاح بتدعيم منتخب مصر الأولمبي بالأولمبياد والمشاركة معه خاصة في ظل القناعات بقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها.

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