رابطة الدوري الإسباني تجري دراسة حول تميز الأهلي المصري

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أعلن النادي الأهلي المصري عن اتفاقية مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا" وذلك من خلال القسم التعليمي للرابطة لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال ومن المقرر انطلاقة الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع نوفمبر المقبل.

وسيتم خلال الدورة إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي بعنوان "من الريادة الإقليمية إلى المكانة العالمية .. رحلة نادي القرن الإفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية".

وقال خوان فونتيس مندوب "لاليغا" في مصر: "مهمتنا من زيارة القاهرة هي تعزيز التعاون الاستراتيجي بمثل هذه الاتفاقية وعلاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية ونتطلع للتعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب".

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