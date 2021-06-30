سيدة تكتسح قائمة انتخابات أحد الأندية السعودية

المصدر: البيان

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة نادي وج بمحافظة الطائف عن القائمة الأولية للمرشحين.

واكتسحت السيدة السعودية حنان حاسن القرشي انتخابات النادي.

وشملت القائمة 9 أسماء لرئاسة وعضوية المجلس هم: صاطي فيحان النفيعي لرئاسة المجلس، ولعضوية المجلس كل من عبدالعزيز زبن الجودي، علي يحيى اليامي، زكي محمد شافعي، حمود عيضة الثقفي، متعب عبدالجبار الجعيد، فهد ظافر الشهري، محمد عبيد العصيمي، حنان حاسن القرشي التي حصدت 100 صوت لتكتسح القائمة الأولية.

جدير بالذكر، أن اللجنة حددت موعد الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 20-21 / 11 / 1442هـ. فيما سيتم عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 3/ 12/ 1442هـ .

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