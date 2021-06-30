السعودية تعلن تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبره موقعه الرسمي: وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مقر الاتحاد السعودي في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد ياسر بن حسن المسحل، حيث وقّع الاتفاقية الأمين العام المساعد للاتحاد إبراهيم القباع، ومساعد المدير التنفيذي المكلف للرابطة مشاري الصقار وقائد المنتخب الوطني السابق أسامة هوساوي.

وسيعمل الاتحاد السعودي بمشاركة رابطة دوري المحترفين على تسهيل كافة الخطوات لتأسيس الرابطة وفقًا للأنظمة المتبعة ومنحها استقلالية تامة، وذلك لإبراز دور اللاعبين ومرجعيتهم وإشراكهم في صناعة القرار.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بمقترح تأسيس الرابطة، مؤكدًا أهمية استقلاليتها وفق الأنظمة والقوانين التي حددتها منظمة الروابط العالمية، وتحت نظام أساسي وجمعية عمومية تضم اللاعبين، مشيرًا أن اللاعبين المحترفين أحد أهم عناصر كرة القدم السعودية.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي الشكر والتقدير إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع كرة القدم في المملكة، مبينًا أن هذا الدعم يضع على عاتق الاتحاد السعودي العمل بكل جد واهتمام لمواكبة التطلعات الوطنية للمرحلة الحالية.

ويضم أعضاء تأسيس الرابطة كلًا من: أسامة هوساوي، ومحمد السهلاوي، وناصر القحطاني، وعبدالملك الخيبري، وصفوان المولد، ومناف أبوشقير، وموسى الشمري..

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز