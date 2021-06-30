شداد يرفض إعلان اسم رئيس للمريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

رفض الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني الإعلان عن اسم محمد موسى الكندو رئيساً للمريخ، موضحاً أن قرار مجلس الإدارة هو عمل المجموعتين المتصارعتين في مجلس المريخ سوياً، مؤكداً أن الحديث عن الكندو رئيساً للمريخ قرار غير صحيح من مجموعته ويجب مراجعة ذلك.

وكان الاتحاد السوداني قد قرر في اجتماعه الأخير اعتماد النظام الأساسي المعدل 2019 المعدل 2021، كما قرر الاجتماع اعتماد استمرار أعضاء مجلس المريخ التسعة المنتخبين برئاسة سوداكال لحين قيام جمعية عمومية انتخابية بعد 45 يوماً حال موافقة السلطات الصحية.

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