نجوم سابقون ينقذون الكرة الكويتية

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

بدأت التحركات لإنقاذ الكرة الكويتية من خلال العمل على تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم على أن تكون برئاسة رئيس نادي سابق، وتتكون من نجوم سابقين تكون مهمتها إدارة الاتحاد لمدة 3 شهور لدعوة الجمعية العمومية لإجراء تعديلات على النظام الأساسي بجعل أعضاء مجلس الإدارة 7 أو 9 بدلاً من 14 عضواً، وهم: رئيس ونائب رئيس إلى جانب 5 أعضاء، أو رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء، إلى جانب ممثل المرأة.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تطوير العمل الإداري داخل الاتحاد في الوقت الذي يصر فيه مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، لدعوة الأندية الرياضية لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاعتماد 3 تقارير مالية للسنوات الثلاث الماضية، كذلك مناقشة استقالات الأعضاء الذين تقدموا بها مؤخراً بعد الإخفاقات المتتالية للكرة الكويتية في الفترة الأخيرة، رغم عدم قانونية الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد، وهو ما أكده نادي كاظمة من خلال التحفظ على الدعوة ورفضها لمخالفتها النظام الأساسي لأنه يفترض على الاتحاد إخطار الأندية بالتعديلات على النظام الأساسي لتجهيز مقترحاتها للعرض على العمومية بهذا الشأن.

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