الزمالك يعزز صدارته للدوري المصري بفوز صعب على المقاصة

المصدر: أ ف ب

عزز الزمالك صدارته للدوري المصري لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف أمس الاثنين، على ملعب السويس ضمن منافسات المرحلة 27.

سجل هدف الفوز أحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

ورفع الزمالك رصيده في الصدارة الى 61 نقطة مبتعداً بفارق 18 عن أقرب ملاحقيه المصري (43). فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، وله 8 مباريات مؤجلة من ضمنها مواجهته أمام بيراميدز الخميس.

في المقابل، تجمد رصيد المقاصة عند 36 نقطة في المركز السابع.

سيطر الزمالك على أغلب فترات الشوط الأوّل، وضغط لتسجيل هدف السبق فحقق مبتغاه في الدقيقة الثامنة بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء اثر لمسة يد من عصام صبحي، انبرى لها "زيزو" سددها على يمين الحارس محمود حمدي.

ضغط لاعبو المقاصة سعياً لإدراك التعادل، فسدد هشام محمد كرة من ركلة حرة مباشره (ق19) حولها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" الى ركنية (ق19)، ورد بن شرقي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سيطر عليها محمود حمدي (ق22)، وعاد الاخير لينقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة "زيزو" المنفرد (ق49)، وأبعد تسديدة بن شرقي من ركلة حرة مباشرة (ق69).

وعقب الخسارة أعلن مدرب المقاصة محمد عبد العظيم "عظيمة" استقالته على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة واللاعبين منذ 3 أشهر.

وأشار "عظيمة" إلى أنه اتفق مع مدير الكرة في النادي وليد هويدي على الرحيل بالتراضي، موضحاً أن الجميع يعلم بسوء الأوضاع المالية التي يمر بها المقاصة بعد رحيل الشركة الراعية للنادي بشكل مفاجئ.

وعن المباراة قال "قدّم المقاصة أداءً جيداً أمام الزمالك"، وأن الحكم سعيد حمزة لم يحتسب ركلة جزاء لصالح فريقه.

وفي مباراة ثانية، تعادل المقاولون العرب مع مضيفه انبي 1-1 على ملعب بتروسبروت.

تقدم إنبي عن طريق علي فوزي (26) وعادل المقاولون العرب عبر البديل عمر فتحي" سافيولا" من ركلة جزاء (ق79).

ورفع إنبي رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، والمقاولون العرب إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

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