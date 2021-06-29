«حفل عشاء» يمنع اتحاد الكرة الكويتي من الاستقالة

المصدر: (الكويت – أحمد عبداللطيف)

ضرب الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عرض الحائط بنداءات الجماهير والمسؤولين بضرورة تقديم استقالتهم بعد الإخفاقات التي تعرض لها المنتخب الأول بالخروج من تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، وكذلك فشل التأهل لكأس العرب، وألغى اليوسف الاجتماع الطارئ الذي دعي إليه لمناقشة الإخفاقات والوصول إلى حلول ترضي الشارع واكتفى بإقامة «حفل عشاء» لأعضاء مجلـــــــس الإدارة بما فيهم الأعضاء الخمسة المستقيلين من اجل إيقاف مسلسل تقديم الاستقالات مع تقديــــــــم وعود بالضغط على الأندية لرفض جميع الاستقـــــــــــــــــالات واستمرار مجلس الإدارة حتى نهاية مدته والعمل على ترتيب الأوضاع والقضاء على السلبيات وإعداد المنتخبات للاستحقاقات المقبلــــــــــــــة.

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