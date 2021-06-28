وفاة أسطورة البحرين صاحب أول هدف في بطولة كأس الخليج

المصدر: البيان

توفى اليوم البحريني أحمد بن سالمين، صاحب أول هدف في تاريخ دورات كأس الخليج العربي وبالتحديد في النسخة الأولى عام 1970 التي أقيمت في البحرين، وجاء الهدف في مرمى المنتخب القطري.

ويعتبر من نجوم كرة القدم البحرينية وشارك مع المنتخب ونادي المحرق في العديد من المحافل الدولية والعربية.

ونعى رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ على بن خليفة بن أحمد آل خليفة، لاعب منتخب البحرين الوطني ونادي المحرق سابقًا أحمد يوسف سالمين، والذي انتقل إلى جوار ربه الاثنين 28 يونيو 2021

وتقدم الشيخ على بن خليفة بن أحمد آل خليفة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع منتسبي كرة القدم البحرينية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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