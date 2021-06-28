كشف سبب مقتل مدرب بالنادي الأهلي المصري على يد زميله

المصدر: البيان

كشفت تحريات وتحقيقات الإدارة العامة لمباحث الجيزة في مصر، أن سبب الخلاف بين مدرب السباحة في النادي الأهلي وزميله، الذي أدى إلى مقتل الأخير، هو مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اشترى دراجة نارية من المجني عليه، وتبقى عليه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، طالبه بسدادها عدة مرات دون استجابة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على مدرب سباحة في النادي الأهلي قتل زميلا له عقب انتصار فريقهم في مباراة كرة القدم مع نادي الترجي التونسي مساء السبت لماضي، حيث أمرت جهات التحقيق بحبس مدرب السباحة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتسبب في وفاة زميله المدرب، بعدما وجه له طعنات قاتلة أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

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