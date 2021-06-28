فسخ العلاقة بين نبيل معلول و"نسور قاسيون" بـ "الواتساب"

ما يزال مصير مدرب المنتخب السوري لكرة القدم مجهولاً، على الرغم من اقتراب المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتطالب الجماهير السورية بتعيين مدرب جديد لـ "نسور قاسيون"، خلفاً للتونسي نبيل معلول، الذي أعلن رحيله عن تدريب المنتخب السوري.

وأكد مصدر مطلع في اتحاد كرة القدم السوري لـ "سبوتنيك"، انتهاء العلاقة مع المدرب نبيل معلول، الذي قاد المنتخب لمدة سنة، مشيراً إلى أن الاتحاد في طريقه للإعلان عن تعيين مدرب جديد في أسرع وقت.

وأضاف المصدر أن "الاتحاد اعتبر إرسال محامي المعلول رسالة عبر "الواتساب" بخصوص أمواله بمثابة فسخ للعقد"، مؤكداً أن مسيرة معلول مع المنتخب السوري انتهت ويجري العمل لحل الأمور بشكل ودي.

وكان محامي المدرب معلول أرسل إلى الاتحاد السوري رسالة يطالب فيها بأموال موكله، موضحاً أنه في حال عدم دفعها يُفسخ العقد وفق أحد بنوده.

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