الهلال السعودي يبقي على غوميز ويستغني عن لوسيانو

المصدر: دبي-ياسر قاسم

كشفت مصادر في نادي الهلال السعودي أن المدير الفني الجديد، المدرب البرتغالي ليوناردو جاردیم، حسم مصير المحترف الفرنسي، غوميز، في الموسم الجديد 2021-2022.

وأوضحت المصادر، أن المدرب البرتغالي أوضح لإدارة النادي خلال اجتماع عقده عن بعد، عن رغبته ببقاء اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ضمن صفوف الفريق.

من ناحية ثانية، تخطط إدارة النادي للاستغناء عن المحترف الأرجنتيني لوسيانو فييتو تنفيذاً لطلب المدير الفني وتسعى الإدارة للحصول على عرض للاعب الأرجنتيني، إما بإعارته أو بيع عقده، وذلك لصعوبة توقيع مخالصة مالية معه.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تصعيد عدد من الأسماء من فريق شباب الهلال إلى الفريق الأول، وسيتقدمون قائمة الفريق لمعسكر النمسا، ليتم تقييمهم من قبل الجهاز الفني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز